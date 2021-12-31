Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM На проспекте Косыгина в Санкт-Петербурге нашли тело пропавшего ранее школьника — на 8-м этаже здания. Об этом 31 декабря сообщает 78.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Молодого человека нашли без сознания на лестничной клетке. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Полиция Санкт-Петербурга установила личность умершего — им оказался 16-летний учащийся одной из школ в Колпино. Молодой человек состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних по району.