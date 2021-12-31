Лилль, Франция, , 14:44 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Лилль» Жонатан Иконе перейдет во флорентийскую команду «Фиорентина». Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба команды из Лилля.

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При этом ранее появились сообщения о том, что 23-летний футболист прибыл во Флоренцию для того, чтобы пройти медицинский осмотр, также сумма такой сделки оценивалась в €14 млн за переход игрока и ещё €1 млн в виде бонусов.

Отметим, в нынешнем сезоне Жонатан Иконе сыграл в составе «Лилля» в 24 матчах и отличился в них двумя забитыми голами и двумя голевыми пасами. Его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.

В данный момент «Фиорентина» занимает седьмое место в чемпионате Италии с 32 очками после девятнадцати туров.