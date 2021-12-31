Москва, , 14:43 — REGNUM Американцы и британцы уже сегодня в военном отношении осваивают Украину, отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»).

Константин Затулин Zatulin.ru

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"Практическая проблема заключается не столько во вступлении Украины в НАТО, сколько в том, что НАТО уже «вступило» в Украину. Американцы и британцы, они сегодня в военном отношении осваивают Украину», — цитируют РИА Новости Затулина.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Путин и Байден проведут следующий раунд переговоров после Нового года.

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