Санкт-Петербург, , 14:55 — REGNUM За минувшие сутки в Петербурге выявили 1529 новых случаев коронавируса, это на три случая меньше, чем в предыдущий день. При этом госпитализация пациентов с COVID-19 оказалась точно такой же, как сутками ранее. Об этом сообщили 31 декабря в региональном оперштабе.

Уставший врач Jonathan Borba

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Также за 30 декабря зарегистрирован 51 летальный исход от ковида, как основной причины смерти, это на девять случав меньше, чем в предыдущие сутки. Выписаны по выздоровлению за 30 декабря 2468 пациентов, на 768 человек меньше показателя предшествующего дня.

За истекшие сутки в Петербурге доставили в больницы 384 пациента с COVID-19, это ровно столько же, сколько было госпитализировано сутками ранее. В стационарах Петербурга сейчас находятся на лечении от ковида и пневмонии 5269 человек (-240 к уровню предыдущих суток). За 30 декабря из больниц выписали по выздоровлению 480 человек (-104). В реанимации коронавирусных стационаров находятся 560 пациентов (-7). К аппаратам ИВЛ подключен 301 пациент (-12).

В Петербурге для больных с ковидом развернуто 8002 койки в 14 городских и трех федеральных медучреждениях. Доля свободных коек составляет 49,45% от норматива Минздрава России.

Амбулаторное лечение от COVID-19 в Петербурге получают 21 093 пациентов (-753). На карантине находятся 2273 человек (+77), в обсерваторе ни осталось ни одного человека.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки не изменился и составляет 0,81 ед. от норматива Роспотребнадзора. Этот показатель говорит о том, какое количество людей в среднем заражает один заболевший пациент до его изоляции.

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