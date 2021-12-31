Таллин, , 14:43 — REGNUM Уходящий 2021 год запомнится эстоноземельцам «свистопляской вокруг цен на энергоносители, вызванной либерализацией энергорынка». Об этом известный публицист русcкой Эстонии, главный редактор портала stolitsa.ee Александр Чаплыгин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Эстония Pixabay.com

«В уходящем году жители Эстонии нахлебались либерализма по самые не могу: свистопляска с ценами на энергоносители наглядно показали нам все «прелести» свободного рынка. Может быть, стоит вспомнить те благословенные времена, когда государство не стеснялось вмешаться в экономику ради общественного блага?», — задал вопрос публицист.

Он напомнил, что до 2013 года цены на электроэнергию в Эстонии контролировало государство: «Снабжали страну электричеством Нарвские электростанции, а государство следило, чтобы их аппетиты не нарушали интересов местных потребителей».

Теперь же ситуация кардинально другая: «Цены на электроэнергию диктует биржа. Причем в очень странном формате: цены диктует тот, кто последним сделал предложение о продаже. Если этот продавец производит электричество из розового масла, то и цена на бирже будет соответствующая. Раздолье для спекулянтов».

С газом, считает Чаплыгин, ситуация такая же: «Мы опять-таки покупаем газ на бирже, где любые слухи способны взвинтить цены до небес. И альтернативой этому бардаку вновь является вмешательство государства: прямые поставки по фиксированным ценам спасли бы потребителя от чрезмерных затрат».

Он также перечислил признаки «либерализма» в продаже продуктов питания и моторного топлива. По его мнению, «никто не считал, сколько процентов накручивают торговые центры на цену производителя. Не считал, а напрасно, поскольку и здесь может быть установлена справедливая норма прибыли. Например, не более 25% от цены производителя».

Вот почему, считает эстонский публицист, от «свистопляски вокруг цен» может спасти только их регулирование и жесткий контроль госорганами тех, кто, прикрываясь либеральными лозунгами, готов наживаться на эстоноземельцах.

«Либерализм — это неограниченная свобода. Но в наших условиях это свобода для спекулянтов, которые снимают сливки с общественного богатства. В результате богатеют немногие, а большинство вынуждено оплачивать чьи-то сверхприбыли. Это несправедливо и губительно для общества», — завершил свои размышления эстонский публицист.