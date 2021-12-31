Воронеж, , 14:41 — REGNUM Три человека погибли в результате автоаварии утром 31 декабря в Воронежской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла около 11:00 на 726 км трассы М4-«Дон» в Богучарском районе Воронежской области. По предварительным данным, водитель Toyota Camry, двигаясь из Москвы в сторону Ростова, допустил столкновение с автомобилем «ГАЗель», стоящим на обочине.

В результате автоаварии погиб водитель легкового автомобиля и его двое пассажиров — все мужчины. Личности и возраст погибших устанавливается. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.