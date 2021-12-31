Берлин, , 14:40 — REGNUM Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против поставок вооружения Украине, т.к. «это может привести к дальнейшей военной эскалации на востоке страны», передает 31 декабря «Радио Sputnik».

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Она отметила, что главная задача международного сообщества — «не допустить дальнейшей эскалации», и «дальнейшая военная эскалация не принесет Украине дополнительной безопасности».

Ранее источники в правительстве Германии рассказали, что власти ФРГ усомнились в позиции США насчет того, что РФ якобы готовит возможное нападение на Украину.