Берлин, , 15:03 — REGNUM В условиях пандемии федеральное правительство Германии выделило бюджет в размере 130 миллиардов евро на поддержание национальной экономики. Об этом сообщило немецкое издание SPIEGEL 30 декабря.

В частности, была предоставлена финансовая помощь в размере около 60 миллиардов евро и выданы ссуды на сумму 55 миллиардов евро, отмечает министерство экономики.

Далее в докладе отмечается, что упрощенный процесс подачи заявок в цифровом формате и эффективное взаимодействие между федеральным правительством и администрациями земель позволили одобрить четыре миллиона заявок на получение грантов с начала пандемии. Также в рамках специальной программы государственного банка развития KfW было принято около 156 тысяч обязательств по выдаче финансовой помощи.

«В тесном сотрудничестве с федеральными землями мы делаем все возможное, чтобы помощь дошла до компаний быстро», — отмечает госсекретарь Свен Гиголд (зеленые).

С учётом текущей ситуации на фоне пандемии COVID-19 компании и их сотрудники получают материальную и финансовую поддержку со стороны государства. Такой подход позволяет смягчить негативные последствия пандемического кризиса для частного сектора страны.