31 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили инцидент в Великобритании, где королевский гвардеец чуть не задавил ребёнка во время дежурного марша у лондонского Тауэра.

Светлана Рыбина, , 17:13 — REGNUM Информация о том, что солдат британской королевской гвардии сбил с ног ребёнка во время дежурного марша у лондонского Тауэра, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 31 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Британский гвардеец

"Жаль парнишку, не вырастет, его же перешагнули. Надо было у гвардейцев на обратном пути ему встать, чтобы расколдоваться», — шутит Леонид П.

Многие пользователи оказались шокированы тем, что солдаты королевской гвардии не остановились даже тогда, когда на их пути оказался малолетний ребёнок.

«Вот налицо бесчеловечный английский элитарный подход. Этот гвардеец не человек, а словно робот какой-то. Ну обойти, что ли, не мог?» — возмущается Марина Ф.

Гвардеец сбил ребенка Цитата из видео «When You Stand In Front Of A Royal Guard… на YouTube»

Некоторые комментаторы отмечают, что большое везение заключается в том, что ребёнок не пострадал, хотя инцидент мог закончиться большой трагедией.

«Ужас! А если бы раздавил? Гвардеец — крупный, все 100 килограммов веса на ребёнке бы смертью обернулись! Вообще в этой Великобритании о людях не думают. Относятся к ним, как к холопам», — считает Пётр К.

Часть людей полагает, что комментаторы зря накаляют эмоции, потому что на имеющихся в социальных сетях видеозаписях видно, что гвардеец ловко перешагнул ребёнка, не наступив на него при этом.

«Да ладно уж вам, страсти тут нагнетают. Не наступил же гвардеец на мальца, просто перешагнул, причём профессионально, со скорости даже не сбился», — заметила Жанна К.

Ряд пользователей указывает на то, что ребёнок сам виноват в том, что не заметил на своём пути марширующих гвардейцев.

«Мальчишка сам виноват. В Англии каждый житель знает, что когда идёт королевская гвардия, то нельзя у них стоять на пути. Солдаты всё сделали по инструкции», — поделился своим мнением Олег Б.

«Да потому что нефиг лезть. У них есть маршрут и соответствующее расписание, от которых нельзя отклоняться. Служба такая», — отмечает Роман К.

«Это же не трёхлетний ребёнок, а уже практически подросток. Будет ему этот случай полезным опытом, в следующий раз будет внимательнее себя вести. Ладно, что тут человек был, а если машина? Родители вообще не думают о безопасности своих детей», — указывает Алексей К.

В родительских объятиях Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». реж Борис Степанцев. 1968. СССР

Нашлись и те, кто убежден, что во всей этой истории виноватыми оказались родители ребёнка, которые крайне невнимательно относятся к безопасности собственного чада.

«Тут, вообще, серьёзные вопросы к родителям детёныша возникают. Они чем вообще думали? Или у них запасной ребёнок дома лежит и они не парятся? Кошмар! Он у них везде себя так же ведёт беспечно, даже у дороги?» — интересуется Валерия С.

«Вот налицо кровавый режим! И все молчат! А где свобода слова, где права человека?! Интересно, это дело будут рассматривать в СПЧ? Зовите российских либералов, пора выть на английскую власть!» — пишет Богдан Г.

Напомним, 30 декабря издание Independent опубликовало материал, согласно которому солдат британской королевской гвардии сбил с ног ребёнка во время дежурного марша у лондонского Тауэра. В британской армии заверили, что после обхода гвардейцы нашли ребёнка и убедились, что с ним всё в порядке.