Берлин, , 15:02 — REGNUM Поездка на автобусе или же поезде становится в Германии все более дорогим удовольствием, причём от правительства не стоит ожидать помощи. Вице-президент фракции СДПГ Мюллер считает нереалистичными такие привлекательные предложения, как в Австрии. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 30 декабря.

Для экологически безопасного транспорта в Германии необходимо будет расширить сеть автобусных и железнодорожных перевозок, с этим согласны правящие партии в Берлине. Кроме того, данный шаг официально закреплен в коалиционном соглашении действующего правительства.

По словам депутата парламента от СДПГ Детлефа Мюллера, в обозримом будущем у правительства не будет возможности снизить цены или ввести тариф «билет за 365 евро», который так популярен в Австрии. Причина кроется в регулярном увеличении затрат из-за повышения тарифов и перевода автопарков на альтернативные виды транспорта.

«Поэтому нам нужно добиться консенсуса на федеральном уровне в отношении того, каким образом максимально эффективно организовать финансирование общественного транспорта в будущем», — подчеркнул Мюллер.

Однако становится очевидным, что муниципалитетам требуется гораздо больше поддержки, не в последнюю очередь из-за пандемического кризиса, когда гораздо меньше людей осуществляют поездки на автобусах и поездах.

Согласно данным SPIEGEL, во многих регионах с начала года стоимость проезда на местном общественном транспорте существенно повысилась. Транспортные ассоциации оправдывают такой ценовой раунд в основном более высокими затратами на персонал, а также на дизельное топливо и электроэнергию.