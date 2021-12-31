Москва, , 14:35 — REGNUM В разных частях мира, в том числе в Китае, США, Европе, России в течение года фиксировались случаи одновременного заражения вирусом гриппа и коронавируса. Об этом рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Случаи уже были зарегистрированы в 2020 г., когда пандемия набирала обороты, в Китае была описана серия случаев в Европе и США. … Сочетание грипп плюс ковид, ОРВИ плюс ковид — таких случаев предостаточно, инфекции могут быть и в смешанных вариантах. В РФ известно о таких случаях, они описаны в стационарах», — рассказал он радиостанции «Говорит Москва».

При подобном одновременном заражении болезнь протекает сложнее, с возможными последствиями, добавил Викулов.

«Когда атакует организм несколько возбудителей, ему сложнее справиться с инфекцией. Любые сочетанные инфекции сопровождаются более выраженной интоксикацией, более продолжительным заболеванием, нестандартной индивидуальной терапией», — пояснил он.