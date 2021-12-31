Москва, 31 декабря, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минкультуры РФ проработать вопрос об установлении профессионального праздника российской анимации. 31 декабря об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Наталья Мирзоян Процесс создания мультфильма

Соответствующее распоряжение было сделано по итогам встречи главы правительства с членами совета по развитию отечественной кинематографии.

«Минкультуры поручено проработать вопрос об установлении памятного дня или профессионального праздника российской анимации», — говорится на сайте правительства.

Проект соответствующего нормативного акта должен быть подготовлен до 15 февраля 2022 года. Также Мишустин уточнил требования к Концепции развития отечественного кинематографа до 2030 года.

Он отметил, что при подготовке документа следует учесть виляние роста рынка онлайн-кинотеатров. Доработанный проект концепции должен быть внесён в правительство до 1 марта 2022 года.