Вашингтон, , 14:31 — REGNUM Тройку лучших боксёров мира в 2021 году назвал президент Международного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, сообщает 31 декабря «Матч ТВ».

Артур Бетербиев Tofight.ru

Лучшим боксером уходящего года, по мнению президента WBC, является представитель Мексики абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес.

На втором месте, как считает Сулейман, находится обладатель пояса WВС, британский боксер Тайсон Фьюри. При этом, по мнению главы WBC, третье место российский боксер, чемпион IBF и WBC Артур Бетербиев разделил с чемпионом WBC в легком весе, боксёром из США Девином Хейни.

Отметим, 36-летний Артур Бетербиев в 2021 году провел две защиты своих титулов чемпиона мира по версии WВС и IBF в полутяжелом весе и довёл свой рекорд до 17 досрочных побед в 17 боях на профессиональном ринге, не потерпев ни одного поражения.