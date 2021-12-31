Екатеринбург, 31 декабря, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В Екатеринбурге троих местных жителей осудили за разбойное нападение. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

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Приговор вынес Орджоникидзевский районный суд. По данным следствия, в ноябре 2020 года троица ворвалась в квартиру, в которой находились два гражданина, с целью хищения их имущества. Мужчину избили, а женщину ударили кулаком в лицо, после чего ножом отрезали мужчине ушную раковину. Из квартиры налётчики похитили телевизор, стоимость которого составляет 6 тыс. рублей.

Суд назначил злоумышленникам от 8 лет 2 месяцев до 11 лет 6 месяцев заключения. Двое уедут в колонию строгого режима, а один — на особый режим.