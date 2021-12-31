Москва, , 14:28 — REGNUM Вероника Скворцова — глава Федерального медико-биологического агентства — рассказала о создании новой вакцины от коронавируса «Конвасэл».

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"Если говорить, чтобы все было, это 6 месяцев наблюдения после введения. Если так, то тогда это будет до конца I квартала», — заявила она в эфире телеканала «Россия 24», отметив, что такие сроки связаны с необходимостью наблюдений за теми, кто привился в августе — сентябре 2021 г.

Промышленная площадка для производства препарата готова, соответствует самым высоким требованиям GMP и позволяет выпускать до 30 млн доз в год.

Во время испытаний ни один из 150 добровольцев не заболел COVID-19 на данный момент.