31 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что американские правоохранители арестовали вооруженного жителя американского штата Айова, который собирался убить президента США Джо Байдена, экс-президента Соединенных Штатов Барака Обаму и основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга.

Мирослава Романенко, , 15:10 — REGNUM Американские правоохранители арестовали вооруженного жителя американского штата Айова, который собирался убить президента США Джо Байдена, экс-президента Соединенных Штатов Барака Обаму и основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга. Об этом 30 декабря сообщает телеканал NBC.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отмечается, по данным властей Соединенных Штатов Америки, 25-летнего работника супермаркета в Калифорнии Куачуа Брийон Сюна (Kuachua Brillion Xiong) задержали неделю назад и в настоящее время он находится в тюрьме.

Источник уточняет, что Сюн покинул свой дом 18 декабря «с намерением направиться прямо в Белый дом… чтобы убить людей, находящихся у власти». Следователям задержанный заявил, что он составил список «злых людей», каковых он намеревался убить, и в нем, помимо перечисленных лиц, был также главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи.

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Новость обсудили в телеграм-канале «Новое Издание», на странице депутата Рады Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook, а также на странице издания «Страна.UA» в социальной сети Facebook. Многие указали на то, что, скорее всего, задержанный был психически нездоров и его, вероятно, нужно было отправить в учреждение для душевно больных людей.

Санитары Цитата из кф «Пролетая над гнездом кукушки». реж Милош Форман. 1975. США

«А Цукерберга за что? В «Фейсбуке» забанили?» — иронизирует VK.

«И у них бывают перемоги (победы. — О. П.). ФБР не зря кушает свой хлеб», — с сарказмом добавил Viktor C.

«Уровень спецслужб Америки теперь — арестовывать психов, которых бы за километр не допустили к цели», — отметил Valik.

«Человека ж явно в дурку надо определить, а они из-за своего пиара его в тюрьму определяют. Идиотизм», — отреагировал John Doe.

«А как иначе поднять свой рейтинг?» — задался вопросом один из комментирующих.

«…И Цукерберга… Думаю, это и пытались донести до рядовых американцев», — отметил «Зёма Земелевич Миллионов».

«И часовню тоже он???» — пошутил Игорь К.

«Ой! На наш переворот похоже! Учим Запад жить по-украински», — иронизирует Вита Р.

«Вообще-то, это они учат всех. У них ведущие социологи. В том числе социологи революций — это у них №1», — ответила ей Tatyana Y.

«Психиатрия явно хромает в Америке», — добавила Алёна К.

«Похоже, они сами это придумали», — предположила Elen V.

«На русских уже списали или ещё не нашли след?» — с сарказмом поинтересовался Сергей Ш.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

«Вот это новость, психа поймали. Надо же отрабатывать многомиллиардный бюджет», — иронизирует Александр А.

«Ну, они в этом непревзойдённые. Главное, решили сами и объявить об этом», — заключила Людмила Д.

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