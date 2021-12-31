Химки, Московская область, , 14:15 — REGNUM Сообщения о том, что подмосковный футбольный клуб «Химки» интересуется российским форвардом флорентийской команды «Фиорентина» Александром Кокориным опроверг 31 декабря спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов.

Александр Кокорин Садовников Дмитрий

«На сегодняшний день «Химки» не интересуются Александром Кокориным», — приводит его слова «Чемпионат».

Отметим, Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе нынешнего года за €4,5 млн и сыграл за итальянский клуб в девяти матчах, проведя на поле в общей сложности 195 минут и не отметившись за это время результативными действиями.

В настоящее время «Химки» находятся на шестнадцатом, последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков после восемнадцати туров.