Химки, Московская область, 31 декабря 2021, 14:15 — REGNUM Сообщения о том, что подмосковный футбольный клуб «Химки» интересуется российским форвардом флорентийской команды «Фиорентина» Александром Кокориным опроверг 31 декабря спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов.
«На сегодняшний день «Химки» не интересуются Александром Кокориным», — приводит его слова «Чемпионат».
Отметим, Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе нынешнего года за €4,5 млн и сыграл за итальянский клуб в девяти матчах, проведя на поле в общей сложности 195 минут и не отметившись за это время результативными действиями.
В настоящее время «Химки» находятся на шестнадцатом, последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков после восемнадцати туров.