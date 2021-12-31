Москва, 31 декабря, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу «Развитие туризма» до 2030 года, об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Структура государственной программы включает три федеральных проекта: «Развитие туристической инфраструктуры», «Повышение доступности туристических продуктов» и «Совершенствование управления в сфере туризма», она входят в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

В программу «Развитие туризма» входит также комплекс мероприятий «Обеспечение системы управления в сфере туризма».

Общий объём финансового обеспечения государственной программы до 2024 года составляет 724 млрд рублей.

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В качестве главных заявлены цели обеспечения граждан современной туристической инфраструктурой, внедрение системы поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма, условия для обеспечения доступности гражданам поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды и так далее.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в госпрограмму сельского хозяйства, с 2022 года в России появится новый грант в сфере сельского хозяйства — «Агротуризм».