Екатеринбург, 31 декабря, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге неизвестный гражданин пытался ограбить офис Сбербанка. Об этом пишут СМИ.

Сбербанк

По данным Накануне.Ru, это произошло на проспекте Ленина. Гражданин прошёл в в служебное помещение и там потребовал наличных денег, угрожая словесно. Но сотрудники банка вызвали охрану, после чего налётчик сбежал.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых пояснил журналистам, что ущерб банку не был причинён, а пострадавших среди людей нет.