Симферополь, , 14:04 — REGNUM В Крыму подтверждено 107 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 31 декабря. Накануне, 30 декабря, сообщалось о 110 новых заразившихся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 30 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 107 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 126 877 положительных на COVID-19», — уточнили в оперштабе.

За последние сутки выписаны с выздоровлением 195 человек, всего же с вирусом справились уже 118 202 крымчанина.

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Зарегистрирована смерть ещё 25 ковид-пациентов. В общей сложности жертвами инфекции в Крыму стали уже 4 349 человек.