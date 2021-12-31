Пекин, , 14:03 — REGNUM Выручка китайского гиганта Huawei Technologies в 2021 году упала на 29% в годовом исчислении, заявил действующий председатель совета директоров Гуо Пин. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Huawei A4-Nieuws

В новогоднем обращении Гуо Пин заявил, что выручка компании в 2021 году составила 634 млрд юаней ($99,43 млрд). В 2020 году компания сообщала о выручке в 891,4 млрд юаней, что на 3,8% больше показателей 2019 года.

Издание отмечает, что падение годовой выручки Huawei фиксируется впервые в истории компании. Снижение доходов в основном связано с бизнесом Huawei по производству смартфонов. Эта направление больше всего пострадало от санкций, которые правительство США ввело в отношении Huawei.

По данным исследовательского агентства Counterpoint, доля Huawei на глобальном рынке смартфонов в настоящее время упала ниже 4%. При этом весной 2020 года доля китайской компании достигала 20%.

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