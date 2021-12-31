Сигулда, Латвия, 31 декабря, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Скелетонистка из России Юлия Канакина стала второй на этапе Кубка мира (КМ), который проходит в Сигулде. Об этом 31 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом первое место заняла представительница Австрии Жанин Флок, которая по сумме двух попыток показал результат 1 минута 44,64 секунды.

Занявшая второе место российская спортсменка отстала от лидера на +0,17 секунды. Третьей стала Кимберли Бос из Нидерландов, отставшая от победительницы на +0,34 секунды.

Отметим, 26-летняя Юлия Канакина является чемпионкой мира среди юниоров. Следующий этап мирового первенства по скелетону состоится 7 января 2022 года в Винтерберге (ФРГ).