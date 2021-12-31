Москва, , 13:49 — REGNUM Зенитный ракетный полк 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО стал первым в РФ, в котором началось перевооружение на зенитную ракетную систему С-350 «Витязь». О этом 31 декабря сообщил командующий армии генерал-лейтенант Николай Гостев.

«В настоящее время проходит перевооружение одного из зенитных ракетных полков объединения на новейший комплекс ПВО», — отметил он в интервью газете «Военный вестник Юга России».

«Витязь» работает в тесном взаимодействии с системами С-300В4, С — 400 и С-500. Данная ЗРС способна поражать крылатые ракеты и БПЛА в средней и ближней зоне во всем диапазоне высот.