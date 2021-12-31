Севастополь, 31 декабря 2021, 13:46 — REGNUM В Севастополь подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города 31 декабря. Столько же новых пациентов было зарегистрировано и накануне, 30 декабря.
Всего в Севастополе с начала пандемии COVID-19 заболели 52 700 человек, выздоровели 50 092 человека.
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Скончались в Севастополе за весь период пандемии 1840 ковид-пациентов, за последние сутки умерли два пациента, оба в возрасте 63 лет.