Севастополь, , 13:46 — REGNUM В Севастополь подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города 31 декабря. Столько же новых пациентов было зарегистрировано и накануне, 30 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«По состоянию на 31 декабря в Севастополе зарегистрированы 49 новых случаев заболевания COVID-19. 104 человека выписаны после выздоровления», — уточнили в пресс-службе.

Всего в Севастополе с начала пандемии COVID-19 заболели 52 700 человек, выздоровели 50 092 человека.

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Скончались в Севастополе за весь период пандемии 1840 ковид-пациентов, за последние сутки умерли два пациента, оба в возрасте 63 лет.