Москва, , 13:37 — REGNUM Лёгкий вертолёт Ка-226Т «Альпинист» выполнил первый круговой полёт в рамках лётных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Вертолет Ка-226Т Russianhelicopters.aero

Испытания проводятся на базе лётного комплекса Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов» холдинга «Вертолеты России». Полёт по кругу был выполнен на высоте до 300 метров со скоростью около 100 км/ч.

«Лётные испытания модернизированного Ка-226Т успешно продолжаются, и первый полёт по кругу — одна из важнейших вех в становлении обновлённой винтокрылой машины», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Николай Колесов.

Он напомнил, что модернизированная версия максимально адаптирована к полётам в высокогорье. Колесов выразил уверенность, что обновлённая модель будет пользоваться высоким спросом как у российских, так и у зарубежных заказчиков.

Вертолёт Ка-226Т отличается от предыдущих моделей семейства новой конструкцией планера и фюзеляжа. Это позволило существенно улучшить аэродинамические характеристики. Модернизированная модель получила новые лопасти и главный редуктор, а также новый комплекс пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования.

Российские многоцелевые вертолёты Ка-226 эксплуатируются с 2002 года. Лётные испытания версии Ка-226Т начались в ноябре 2021 года.