* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:36 — REGNUM Пограничные силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Нимроз разрушили пограничный забор пакистанских войск, чтобы помешать созданию военной базы в провинции.

Согласно сообщения регионального офиса информационного агентства «Тасним», источники в провинции Нимроз на юго-западе Афганистана заявили, что силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предотвратили установку колючей проволоки и создание базы пакистанскими войсками на территории страны.

Источник сообщил газете «8 Собх», что пакистанские войска попытались создать базу в районе Дек близ города ЧахарБурджак в провинции Нимроз, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воспрепятствовали этому.

Источник сообщил, что после получения точной информации пограничные силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вмешались, чтобы предотвратить создание базы.

Сообщается, что пакистанские силы углубились на территорию Афганистана примерно на 15 километров и хотели создать базу. Местные власти в ЧахарБурджаке пока не комментируют события.

Около 10 дней назад спецназ талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрушил пограничный забор, установленный пакистанскими войсками вдоль гипотетической линии Дюранда в уезде Лалпур провинции Нангархар на востоке страны.

По сообщению провинциального СМИ Нангархара, пакистанские войска пытались установить пограничный забор и построить военные объекты, но встретили ответ со стороны сил «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ликвидировав на границе, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) конфисковали заграждения из колючей проволоки и предостерегли пакистанских военных от повторения подобных действий.