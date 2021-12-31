Краснодар, , 13:36 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 442 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 31 декабря. На утро 30 декабря сообщалось о 466 новых заболевших.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Краснодаре выявили 182 случая, в Динском районе — 30, в Тихорецком — 23, в Анапе — 17, в Северском — 16. В Туапсинском и Отрадненском районах — по 13, в Новороссийске — 12, в Сочи — 11», — уточнили в оперативном штабе.

С начала пандемии на Кубани выявлено уже 118 643 пациентов с COVID-19, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 2087. Выздоровели 97 401 человек, скончались 9 755 ковид-пациентов.

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На утро 31 декабря в стационарах Краснодарского края остаются 4 113 человек с подозрением на коронавирус, у 2 248 из них COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии на ИВЛ 103 человека, на ЭКМО — семь пациентов.