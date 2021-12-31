Кабул, , 13:31 — REGNUM Бывший начальник штаба афганской армии заявил, что в последние недели падения афганского правительства пропало без вести около тысячи сотрудников сил безопасности.

По сообщению информационного агентства «Шафакна», американская газета Washington Post процитировала Ясина Зия, бывшего начальника штаба афганской армии, который сказал, что в последние недели падения предыдущего правительства было убито 4000 сотрудников сил безопасности и еще около 1000 человек пропали без вести.

Список погибших был составлен командирами в период с 1 июля по 15 августа текущего года, цитирует издание генерала Зия.

Зия добавил, что с 2001 года до момента, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане, погибло около 92 000 сотрудников сил безопасности.

Согласно официальным документам, имеющимся в распоряжении Washington Post, министерство обороны предыдущего правительства прекратило регистрацию смертей и ранений в последние недели его существования.

Согласно источнику, военнослужащие стали жертвой политики беглого президента (Ашрафа Гани), который мог бы заключить мир с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и положить конец кровопролитию, но он не хотел уходить в отставку и заявил о своем неприятии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).