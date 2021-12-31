Москва, , 13:29 — REGNUM На любые возможные провокации со стороны украинских властей в Донбассе, где проживают сотни тысяч граждан РФ, будет дан адекватный ответ. Об этом 31 декабря заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

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«Что касается жителей Донбасса, где проживают сотни тысяч граждан нашей страны, то Россия предпримет все необходимые меры для их защиты. Продолжим прилагать усилия по разрешению внутриукраинского конфликта политико-дипломатическим путем», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также глава МИД РФ подчеркнул, что единственным путем разрешения кризиса на Украине являются Минские соглашения, которые одобрены резолюцией 2202 Совета безопасности ООН.

При этом Лавров уточнил, что «на любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предложения России о гарантиях безопасности направлены на то, чтобы создать и оформить юридически систему договорённостей, базирующуюся на принципе отказа от попыток добиться превосходства в военной сфере.