Москва, , 13:27 — REGNUM «Желтый» (погода потенциально опасна) уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы и ветра. Об этом 31 декабря сообщили в Гидрометцентре.

Предупреждение о гололедице в столице и области действует до 12:00 мск 2 января. Ветер до 15 м/с продлится с 21:00 1 января до 21:00 3 января, а в области — с 21:00 1 января до 21:00 2 января.

Также в столице и области ожидается налипание мокрого снега, местами — гололед.

Ранее предупреждение действовало до 12:00 1 января.