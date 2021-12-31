Кабул, , 13:23 — REGNUM Бывший посланник США в Афганистане прокомментировал недавние высказывания бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани.

По сообщению «Шафакна Афганистан», Залмай Халилзад, бывший спецпосланник США в Афганистане, сказал в ответ на недавние замечания бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, что, «если бы Гани не сбежал, было достигнуто соглашение о формировании инклюзивного правительства».

«Если бы Ашраф Гани не сбежал, было бы согласовано создание инклюзивного правительства, была бы проведена Лойя джирга и произошла бы формальная передача власти», — отметил он.

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани ранее заявил иностранным СМИ, что его излишнее доверие к международным партнерам, включая Соединенные Штаты, привело к краху режима в стране.