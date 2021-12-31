Тбилиси, , 13:18 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме в написал в соцсетях 31 декабря, что у него есть малолетняя дочь, и в новогодний вечер ее покажут в эфире грузинского телеканала.

«Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но и первый Новый год, когда с экрана TV в новогоднем концерте на «Мтавари архи» примет участие маленькая участница вместе со своей мамой — Элис-Мария Саакашвили, моя самая любимая девочка и самая младшая дочь», — написал Саакашвили.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся в страну после 8 лет эмиграции для участия в протестах.

На родине его заочно приговорили к 6 годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата.