Калуга, 31 декабря 2021, 13:38 — REGNUM Губернатор Владислав Шапша поздравил жителей Калужской области вас с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым! Об этом 31 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
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Как говорится в приветствии главы области, новогодние праздники для каждого — это время надежды.
Калужский губернатор пожелал землякам в 2022 году здоровья, благополучия и любви.
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