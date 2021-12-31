Калуга, , 13:38 — REGNUM Губернатор Владислав Шапша поздравил жителей Калужской области вас с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым! Об этом 31 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Владислав Шапша Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как говорится в приветствии главы области, новогодние праздники для каждого — это время надежды.

«Будем помнить, что чудеса делаются своими руками, касаются ли они нас или наших близких. Будущее зависит прежде всего от нас. Я благодарен всем жителям области за вклад в развитие родного региона. У нас достойные итоги и интересные перспективы. 2021 год для многих был очень непростым — простимся с ним без сожалений. Мы вступаем в новый этап жизни — постараемся сделать его счастливым», — отметил Владислав Шапша

Калужский губернатор пожелал землякам в 2022 году здоровья, благополучия и любви.

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