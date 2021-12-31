Вашингтон, , 13:16 — REGNUM В наступающем 2022 году президента США Джо Байдена ожидает целый ряд сложнейших вызовов, пишет Патрик Бьюкенен в статье, вышедшей 31 декабря в The American Conservative.

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Во-первых, нацию накрывает новый штамм коронавируса «Омикрон», закрываются школы, магазины, рестораны и бары.

«За последнюю неделю 2021 года дважды наблюдались рекордные показатели заболеваемости», — подчеркнул Бьюкенен. — Идет ли пятая волна пандемии всего через два года после того, как в марте 2020 страну накрыла первая?»

При этом он указал на то, что, хотя вновь наблюдается взрывной рост заболеваемости и смертности, новый штамм не сопряжен с такими же серьезными последствиями и высокой смертностью, как вариант «Дельта».

"От медицинского сообщества можно услышать обнадеживающие заявления о том, что вариант «Омикрон» может сместить «Дельту» и, как это случилось в Южной Африке, сойти на нет. Тем не менее, если нынешний уровень инфекций и смертей сохранится, к весне [с начала пандемии] в США от этого патогена скончается в общей сложности миллион человек», — продолжил Бьюкенен.

Во-вторых, в стране наблюдается острая ситуация в экономике. В частности, инфляция достигла отметки в 6,8% — самый высокий показатель со времен Джимми Картера и начального периода правления Рональда Рейгана. Если такая тенденция сохранится, инфляция может привести к сокрушительным последствиям как для Демократической партии и так и для самого Джо Байдена уже в ноябре следующего года. Что касается экономического роста в США, то прогнозы на первый квартал 2022 года снижены с 5,2% до 2,2%.

В-третьих, остальной мир больше не может считаться тем же спокойным местом, как это было прежде. Так, хотя Москва, по некоторой информации, и отвела часть своих якобы расположенных на границе с Украиной войск, едва ли российский лидер Владимир Путин блефует, когда он говорит, что в случае приглашения Украины в НАТО, Москва сделает так, чтобы этого не произошло.

Нет никаких указаний и на то, что Китай откажется от каких-либо своих территориальных требований, будь то к Индии, в Южном и Восточно-Китайском морях или в отношении Тайваня.

Переговоры с Ираном о взаимном возвращении к ядерной сделке 2015 года, похоже, близки к моменту, когда надо уже принимать либо то, либо иное решение.

«Если переговоры провалятся без возврата Ирана к ограничениям сделки, в начале нового года мы услышим более оживленные разговоры о «других вариантах» и «Плане Б» — под которыми подразумеваются удары США по ядерным объектам Тегерана», — указал автор.

Помимо всего этого, не стоит забывать и обо всё больше озабоченности американского народа относительно физического и умственного состояния своего президента. Как показали результаты опубликованного в ноябре опроса Politico, хотя 46% граждан США считают, что Байден психологически пригоден для того, чтобы занимать столь высокую должность, 48% с этим согласны не были. В том же опросе только около половины всех американцев считают, что Байден «здоров».

"Все эти разговоры, которые можно было слышать всего несколько месяцев назад о том, что Байден — высококвалифицированный государственный деятель, быть может, наравне с Франклином Д. Рузвельтом или Линдоном Б. Джонсоном, утихли», — подчеркнул Бьюкенен.

Тем не менее кризисы, с которыми сталкивается страна из-за инфляции, Китая, России, Ирана, взрывного роста числа вооруженных нападений и убийств в крупных городах, а также из-за наплыва мигрантов через границу — это проблемы не только Байдена, но и всех американских граждан

Кроме того, рейтинг поддержки Байдена упал до рекордно низких отметок, целый ряд законодателей-демократов планируют покинуть свои посты. При этом для получения большинства в Палате представителей Республиканской партии необходимо всего пять мест, и если им это удастся на следующих промежуточных выборах, в США может произойти блокировка всей внутриполитической ситуации, которая будет продолжаться два года.

«Не совсем рецепт восстановления утраченного национального единства или цели», — заключил Бьюкенен.