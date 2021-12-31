Даллас, США, 31 декабря, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Российский хоккейного клуба «Даллас Старз» Антон Худобин, в настоящее время играющий в Американской хоккейной лиге (АХЛ), может вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом 31 декабря заявил генеральный менеджер клуба Джим Нилл, его слова приводит официальный сайт НХЛ.

Sarah Connors Антон Худобин

«Мы в хорошей ситуации на данный момент в том, что касается вратарской линии. Сейчас у нас здесь два вратаря, Худобин находится там, где он может работать над своей игрой. Ему нужно было поиграть в фарм-клубе. Этим он и занимается», — сказал он.

Также генменеджер «Далласа» отметил, что 35-летний российский вратарь является по характеру лидером и у него есть шанс в фарм-клубе показать свои лучшие качества, выйти на нужный клубу уровень и доказать НХЛ, «чего он стоит».

«Он много работает, и я не сомневаюсь, что он снова наберёт форму. Он делает то, что должен, и это поможет ему вернуться в НХЛ», — добавил Нилл.

Напомним, 13 декабря «Даллас» выставил Антона Худобина на драфт отказов, а затем отправил в свой фарм-клуб в АХЛ. Всего в новом регулярном сезоне НХЛ российский голкипер сыграл в семи матчах, победив в трех из них и в среднем пропуская по 3,73 шайбы за матч и отражая 87,3% бросков по своим воротам.