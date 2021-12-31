Киев, , 12:59 — REGNUM Украинский лидер Владимир Зеленский намерен переименовать партию «Слуга народа» перед парламентскими выборами, новое название будет с использованием фамилии главы государства. Об этом 31 декабря передает издание «Страна.ua».

"Зеленский хочет переименовать партию «Слуга народа» ближе к парламентским выборам… Обсуждается вариант, по которому «Слуга народа» будет переименована в Партию Зеленского. И именно под таким брендом пойдет на выборы», — говорится в сообщении.

По данным издания, такой план созрел на основе анализа данных социологии: рейтинг Зеленского заметно выше, чем у его партии.

Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 г., а в Верховную раду — в 2023 г. По данным опроса 17 — 22 декабря, семь партий во главе с президентской «Слугой народа» прошли бы в украинский парламент, если бы выборы в Раду были в ближайшее время.