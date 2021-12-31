Архангельск, , 12:58 — REGNUM В Архангельской области на предновогодней неделе статус резидента Арктической зоны РФ получила еще одна компания, при реализации проекта которой в регион будет привлечено более 360 млн рублей инвестиций, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Бизнесмен Johnny Magnusson

Инвестиционный проект компании «АРКТИК-ФЛОТ» предполагает модернизацию существующей модульной плавучей технологической платформы «Север» для обеспечения строительных работ на объектах в Арктической зоне. Проект предполагает создание 40 рабочих мест.

«Сегодня в области зарегистрировано уже 93 резидента Арктической зоны, — отметил заместитель председателя правительства Архангельской области, министр экономического развития, промышленности и науки региона Виктор Иконников. — По темпам регистрации новых резидентов Архангельская область на втором месте среди арктических регионов».

Резиденты АЗРФ планируют привлечь в экономику Поморья 37,2 млрд рублей и создать 2 339 новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область вошла в пятерку наиболее привлекательных для ведения бизнеса.