В Архангельской области число резидентов Арктики выросло до 93
Архангельск, 31 декабря, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Архангельской области на предновогодней неделе статус резидента Арктической зоны РФ получила еще одна компания, при реализации проекта которой в регион будет привлечено более 360 млн рублей инвестиций, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Инвестиционный проект компании «АРКТИК-ФЛОТ» предполагает модернизацию существующей модульной плавучей технологической платформы «Север» для обеспечения строительных работ на объектах в Арктической зоне. Проект предполагает создание 40 рабочих мест.
Резиденты АЗРФ планируют привлечь в экономику Поморья 37,2 млрд рублей и создать 2 339 новых рабочих мест.
Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область вошла в пятерку наиболее привлекательных для ведения бизнеса.