Иркутск, 31 декабря, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Целых 22 человека спасли пожарные при тушении возгорания в квартире пятиэтажного дома на улице Гоголя в Иркутске утром 30 декабря. Подробности сегодня, 31 декабря, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

34.mchs.gov.ru Пожар

В 07:26 на телефон «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного панельного дома. К месту происшествия были направлены три автоцистерны, автолестница, 17 человек.

В спасении жильцов и их эвакуации по задымлённому подъезду были задействованы 3 звена газодымозащитной службы. В двухкомнатной квартире горели вещи на площади 10 квадратных метров. Пострадавший мужчина с ожогами был обнаружен на лестничной клетке. Его передали врачам скорой помощи. В 07:46 пожар был потушен.

Всего за прошедшие сутки, 30 декабря, в Иркутской области произошел 21 пожар.

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