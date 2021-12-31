Александр Погожев, Денис Абрамов,
31 декабря 2021, 20:29 — REGNUM Ставрополье утопает в теплых лучах солнца. Буквально неделю назад ставропольчане лепили снеговиков, коммунальщики не справлялись со снежной стихией, а на дорогах из-за гололеда возникали аварии. Но в канун Нового года температура стала резко подниматься и составила в среднем десять градусов тепла.
Не все люди могут посетить праздничные мероприятия, многие работают на заводах или вынуждены заниматься насущными делами. Одним из оригинальных поздравлений для этих людей стало появление новогоднего троллейбуса в городе. Все, кому было по пути троллейбусного маршрута №9, могли оказаться в новогодней сказке и загадать желание у новогодней елки. Пассажиры троллейбуса фотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой и получили от них поздравление.
Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров новогоднего троллейбуса с наступающим Новым годом
В праздничные дни по улицам курсирует трамвай, украшенный разноцветными гирляндами. 31 декабря проезд в «Новогоднем трамвае» был абсолютно бесплатным. Дед Мороз и Снегурочка раздавали пассажирам сладкие подарки.
Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров с Новым годом