Александр Погожев, Денис Абрамов, 31 декабря 2021, 20:29 — REGNUM Ставрополье утопает в теплых лучах солнца. Буквально неделю назад ставропольчане лепили снеговиков, коммунальщики не справлялись со снежной стихией, а на дорогах из-за гололеда возникали аварии. Но в канун Нового года температура стала резко подниматься и составила в среднем десять градусов тепла.

Ставрополь в канун Нового года
Ставрополь в канун Нового года
Александр Погожев © ИА REGNUM
Промышленный район города Ставрополя в канун Нового года
Промышленный район города Ставрополя в канун Нового года
Промышленный район города Ставрополя в канун Нового года
Александр Погожев © ИА REGNUM
Промышленный район города Ставрополя в канун Нового года
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ставрополь в канун Нового года
Ставрополь в канун Нового года
Александр Погожев © ИА REGNUM

Местные жители уже привыкли к подобным причудам южного городка и наслаждаются последними теплыми деньками уходящего года. На улицах продают новогодние ёлки, горожане во дворах украшают елочки мишурой.

Водитель троллейбуса в костюме Деда Мороза
Водитель троллейбуса в костюме Деда Мороза
Александр Погожев © ИА REGNUM
Праздничный новогодний троллейбус в Ставрополе
Праздничный новогодний троллейбус в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Артисты выступают в праздничном троллейбусе перед пассажирами
Артисты выступают в праздничном троллейбусе перед пассажирами
Александр Погожев © ИА REGNUM

Не все люди могут посетить праздничные мероприятия, многие работают на заводах или вынуждены заниматься насущными делами. Одним из оригинальных поздравлений для этих людей стало появление новогоднего троллейбуса в городе. Все, кому было по пути троллейбусного маршрута №9, могли оказаться в новогодней сказке и загадать желание у новогодней елки. Пассажиры троллейбуса фотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой и получили от них поздравление.

Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров новогоднего троллейбуса с наступающим Новым годом
Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров новогоднего троллейбуса с наступающим Новым годом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Новогодняя ёлка в троллейбусе в Ставрополе
Пассажиры в праздничном новогоднем троллейбусе в Ставрополе
Новогодняя ёлка в троллейбусе в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пассажиры в праздничном новогоднем троллейбусе в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Артисты выступают в праздничном троллейбусе перед пассажирами
Артисты выступают в праздничном троллейбусе перед пассажирами
Александр Погожев © ИА REGNUM
Артист в празднчном троллейбусе
Артист в празднчном троллейбусе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пассажиры смотрят праздничное шоу в троллейбусе в Ставрополе
Пассажиры смотрят праздничное шоу в троллейбусе в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM

Помимо Деда Мороза и Снегурочки в троллейбусе ехали музыканты и диджей, который подбирал праздничные композиции, чтобы вместе с ведущим поднимать настроение пассажирам.

Дед Мороз с подарками
Дед Мороз с подарками
Александр Погожев © ИА REGNUM
Праздничный трамвай в Пятигорске
Праздничный трамвай в Пятигорске
Александр Погожев © ИА REGNUM

Для жителей города-курорта Пятигорска также устроили новогодний сюрприз.

Праздничный трамвай в Пятигорске
Праздничный трамвай в Пятигорске
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дед Мороз дарит пассажирам сладкие подарки
Дед Мороз дарит пассажирам сладкие подарки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дед Мороз и Снегурочка на улицах Пятигорска
Дед Мороз и Снегурочка на улицах Пятигорска
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дед Мороз дарит пассажирам сладкие подарки
Дед Мороз дарит пассажирам сладкие подарки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Праздничное настроение у пассажиров
Праздничное настроение у пассажиров
Александр Погожев © ИА REGNUM

В праздничные дни по улицам курсирует трамвай, украшенный разноцветными гирляндами. 31 декабря проезд в «Новогоднем трамвае» был абсолютно бесплатным. Дед Мороз и Снегурочка раздавали пассажирам сладкие подарки.

Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров с Новым годом
Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров с Новым годом
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дед Мороз дарит пассажирам сладкие подарки
Дед Мороз дарит пассажирам сладкие подарки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дед Мороз и Снегурочка
Дед Мороз и Снегурочка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Праздничный трамвай в Пятигорске
Праздничный трамвай в Пятигорске
Александр Погожев © ИА REGNUM
Праздничный трамвай в Пятигорске
Праздничный трамвай в Пятигорске
Александр Погожев © ИА REGNUM