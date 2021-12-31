31 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Погожев, Денис Абрамов, , 20:29 — REGNUM Ставрополье утопает в теплых лучах солнца. Буквально неделю назад ставропольчане лепили снеговиков, коммунальщики не справлялись со снежной стихией, а на дорогах из-за гололеда возникали аварии. Но в канун Нового года температура стала резко подниматься и составила в среднем десять градусов тепла.

Ставрополь в канун Нового года Александр Погожев © ИА REGNUM

Промышленный район города Ставрополя в канун Нового года Александр Погожев © ИА REGNUM Промышленный район города Ставрополя в канун Нового года Александр Погожев © ИА REGNUM

Ставрополь в канун Нового года Александр Погожев © ИА REGNUM

Местные жители уже привыкли к подобным причудам южного городка и наслаждаются последними теплыми деньками уходящего года. На улицах продают новогодние ёлки, горожане во дворах украшают елочки мишурой.

Водитель троллейбуса в костюме Деда Мороза Александр Погожев © ИА REGNUM

Праздничный новогодний троллейбус в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Артисты выступают в праздничном троллейбусе перед пассажирами Александр Погожев © ИА REGNUM

Не все люди могут посетить праздничные мероприятия, многие работают на заводах или вынуждены заниматься насущными делами. Одним из оригинальных поздравлений для этих людей стало появление новогоднего троллейбуса в городе. Все, кому было по пути троллейбусного маршрута №9, могли оказаться в новогодней сказке и загадать желание у новогодней елки. Пассажиры троллейбуса фотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой и получили от них поздравление.

Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров новогоднего троллейбуса с наступающим Новым годом Александр Погожев © ИА REGNUM

Новогодняя ёлка в троллейбусе в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM Пассажиры в праздничном новогоднем троллейбусе в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Артисты выступают в праздничном троллейбусе перед пассажирами Александр Погожев © ИА REGNUM

Артист в празднчном троллейбусе Александр Погожев © ИА REGNUM

Пассажиры смотрят праздничное шоу в троллейбусе в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Помимо Деда Мороза и Снегурочки в троллейбусе ехали музыканты и диджей, который подбирал праздничные композиции, чтобы вместе с ведущим поднимать настроение пассажирам.

Дед Мороз с подарками Александр Погожев © ИА REGNUM

Праздничный трамвай в Пятигорске Александр Погожев © ИА REGNUM

Для жителей города-курорта Пятигорска также устроили новогодний сюрприз.

Праздничный трамвай в Пятигорске Александр Погожев © ИА REGNUM

Дед Мороз дарит пассажирам сладкие подарки Александр Погожев © ИА REGNUM

Дед Мороз и Снегурочка на улицах Пятигорска Александр Погожев © ИА REGNUM

Дед Мороз дарит пассажирам сладкие подарки Александр Погожев © ИА REGNUM

Праздничное настроение у пассажиров Александр Погожев © ИА REGNUM

В праздничные дни по улицам курсирует трамвай, украшенный разноцветными гирляндами. 31 декабря проезд в «Новогоднем трамвае» был абсолютно бесплатным. Дед Мороз и Снегурочка раздавали пассажирам сладкие подарки.

Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров с Новым годом Александр Погожев © ИА REGNUM

Дед Мороз дарит пассажирам сладкие подарки Александр Погожев © ИА REGNUM

Дед Мороз и Снегурочка Александр Погожев © ИА REGNUM

Праздничный трамвай в Пятигорске Александр Погожев © ИА REGNUM