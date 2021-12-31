Вашингтон, 31 декабря, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Вашингтон Уизардс» уверенно обыграл команду «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 31 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на паркете площадки «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в Вашингтоне и закончилась победой хозяев со счетом 110:93.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, который оформил во встрече дабл-дабл с 29 очками и десятью результативными передачами.

В составе «Кливленда» самым результативным оказался форвард Кевин Лав, также оформивший во встрече дабл-дабл с 24 очками и 11 подборами.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон» 2 января 2022 года примет дома команду «Чикаго Буллз», а «Кливленд» днем ранее также на домашнем паркете сыграет с клубом «Атланта Хоукс».