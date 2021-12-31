Барнаул, , 12:52 — REGNUM К концу 2021 года в рамках программы «Пушкинская карта» в Алтайском крае продали свыше 14 тысяч билетов и провели 280 событий, сообщили в краевом министерстве культуры.

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Напомним, с помощью «Пушкинской карты» молодые люди от 14 до 22 лет за счет средств, выделенных государством, могут посещать театры, музеи и концертные залы. В Алтайском крае на первом этапе участниками программы стали семь учреждений.

На сегодняшний день в ней участвуют 20 организаций культуры региона, которые зарегистрированы на портале «PRO.Культура.РФ». Это краевые и муниципальные театры, музеи, концертные организации и дома культуры Барнаула, Бийска, Рубцовска. Также в декабре к участникам программы присоединились Государственный молодежный ансамбль песни и танца «Алтай» имени Александра Березикова и Барнаульский академический хор имени Александра Тарнецкого.

К программе начали активно присоединяться муниципальные учреждения культуры. Среди лидеров — Рубцовск, в котором четыре организации уже являются участниками программы, а в 2022 году к ним добавятся Рубцовский краеведческий музей и Дом культуры «Черемушки».

Также сейчас прорабатывается вопрос о включении в программу первого частного театра «Спичка» в Барнауле. В новогодние праздники учреждения культуры — участники программы предлагают обширный перечень событий, которые могут посетить обладатели «Пушкинских карт», всего более 50 событий.

Отметим, что в 2022 году баланс «Пушкинской карты» составит 5 тысяч рублей, а ее владельцы получат также возможность покупать билеты в кино на отечественные фильмы.

Как сообщало ИА REGNUM, с запуском культурного проекта «Пушкинская карта», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в целом ряде сибирских регионов появились «торговые предложения».

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