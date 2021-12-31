Москва, , 12:50 — REGNUM В Москве на ИВЛ из-за COVID-19 находится 544 человека. Об этом 31 декабря сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Пог итогам суток в столице выявлено 2 тыс. 739 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализирован 691 человек.

На ИВЛ — 544 человека.

Выздоровели в столице еще 2 тыс. 726 пациентов после лечения от COVID-19. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 1 млн 868 тыс. 696.

В Москве за сутки скончалось 69 пациентов с COVID-19.