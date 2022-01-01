Москва, , 00:45 — REGNUM В 2022 г. стоит ожидать укрепления курса рубля, при этом средняя стоимость доллара США может ослабеть до 72 руб., считают финановые эксперты, передает «Прайм».

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По данным аналитиков, в 2022 г. валюта США будет в диапазоне 70−76 рублей и ослабеет ближе к концу года.

«Конъюнктура нефтяного рынка останется определяющей при оценке привлекательности российской валюты со стороны нерезидентов», — заявил Александр Бахтин — инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

Он добавил, что ситуация с курсом валют будет связана с политикой стран ОПЕК+, важную роль сыграет и пандемия: «курс доллара может варьироваться в диапазоне 70−76 рублей».

Эксперт банка «Зенит» Владимир Евстифеев закладывает в базовый прогноз на 2022 г. среднегодовой курс доллара в 72,6 руб., а на конец года — 73,1 руб.

А Андрей Кочетков из «Открытие Инвестиции» считает, что даже замедление инфляции повысит реальную доходность рубля: прогнозирует концу 2022 года курс доллара — 70 рублей.