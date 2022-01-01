Иркутск, 1 января, 2022, 04:41 — ИА Регнум. В 2022 году на государственную поддержку агропромышленного комплекса Иркутской области будет направлено свыше 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Светлана Шаповалова Аграрии

«Заключение соглашения даёт право претендовать на получение субсидий, предусмотренных на поддержку различных направлений деятельности агропромышленного комплекса: растениеводство, животноводство, производство и переработка продукции», — пояснил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

По его словам, для заключения соглашения необходимо представить заявление и письменное согласие на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Обязательными условиями для заключения соглашения является отсутствие налоговой задолженности или неурегулированной задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью.

Сельхозтоваропроизводители также должны представить отчёт о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год. Для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, созданных в 2021 году, отчёт не предусматривается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области по итогам 2021 года с каждого убранного гектара сельхозорганизациями получено в среднем по 27,1 ц зерна и по 213 ц картофеля, это на 9% и 15% соответственно превосходит прошлогоднюю урожайность и выше, чем в хозяйствах других категорий.

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