Калуга, , 12:49 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 161 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 31 декабря. Днём ранее, 30 декабря, в регионе было зарегистрировано 133 случая заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 65 тыс. 224 человек, 60 тыс. 974 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 тыс. 213 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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