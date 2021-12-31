Пекин, , 12:43 — REGNUM У властей Китая позитивные ожидания по поводу сотрудничества с Россией в 2022 году. Об этом 31 декабря заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь China News Service

Как отметил официальный представитель китайского МИД, в Пекине дали высокую оценку заявлению президента России Владимира Путина о сотрудничестве между двумя странами.

«У нас много ожиданий по поводу развития отношений между Китаем и Россией в 2022 году», — сказал он.

Также Чжао Лицзянь указал, что Китая и Россия собираются активно способствовать тому, чтобы в мире формировались отношения нового типа.

«Мы твердо верим, <…> что Китай и Россия продолжат содействовать глобальному развитию», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря поздравительную телеграмму по случаю Нового направил председателю КНР Си Цзиньпину президент России Владимир Путин.