Архангельск, , 12:40 — REGNUM Архангельская область вошла в первую пятёрку рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России, составленном агентством «Эксперт РА».

Архангельск Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Составители рейтинга оценивали деловой климат в регионах по пяти параметрам: обеспеченность инфраструктурой, социальное развитие, уровень экономики, финансовая стабильность, состояние окружающей среды. Самые лучшие оценки присвоены пяти субъектам: Архангельской области, Москве, Краснодарскому и Приморскому краю, Ямало-Ненецкому АО.

«Для нашего региона это, прежде всего, подтверждение правильности выбранного курса развития. За последние два года, несмотря на сложности, нам удается наращивать инвестиционный потенциала области, совершенствовать законодательство в сфере поддержки инвестиционной деятельности, поддерживать интерес как действующих инвесторов, так и привлекать новых», — прокомментировал новость в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский.

Он отметил, что в 2020 году общий объем инвестиций в экономику региона составил 108,6 млрд рублей, это почти на 5% выше показателя 2019 года. Предварительные статистические данные, по его словам, дают право рассчитывать на рост и по итогам 2021 года. За январь-сентябрь 2021 года в экономику привлечено 73,9 млрд. рублей, это уже почти на 8% выше, чем за 9 месяцев 2020-го.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы бюджета Архангельской области на 2022 год по прогнозу составят 112,9 миллиарда рублей, расходы — 120,8 миллиарда рублей. Дефицит бюджета оценивается в 7,8 млрд рублей.