Москва, , 12:39 — REGNUM Вероника Скворцова — экс-министр здравоохранения, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) — высказалась о сроках окончания пандемии коронавируса.

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«По прогнозам 2020 г., пандемия должна завершиться в июле-августе 2022 г., это то исходное, что было понятно в 2020 г., но т.к. идет сейчас ускоренное мутирование. каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии», — отметила она в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что специалистам сложно дать однозначную оценку штамму «Омикрон». При этом они не исключают, что он «внесет свою лепту, в т.ч. и в окончание пандемии».