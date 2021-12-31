Тверь, 31 декабря, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Новогодние мечты юных жителей Тверской области исполнил губернатор Тверской области Игорь Руденя, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 31 декабря.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверской губернатор исполнил новогодние желания детей

Так, 30 декабря исполнилась мечта шестилетнего Вовы и семилетней Миланы из Ржева. Их письма с просьбой о новогоднем подарке были размещены на «Елке желаний», исполнить их пообещал губернатор. Глава региона лично приехал к Вове и Милане, чтобы поздравить их с наступающими праздниками.

Вова получил от губернатора блочный конструктор «Лего» для сборки радиоуправляемой машинки Багги-внедорожник — именно о таком подарке он мечтал. Мальчик учится в первом классе и занимается самбо, успевает помогать маме по дому, а в свободное время конструирует из деталей «Лего» трассы для машинок и играет в футбол во дворе. У Вовы есть старший брат Ваня и младший — Витя, для них губернатор также приготовил подарки: Ваня получил машинку-трансформер «Хэви Армор», которой не хватало в коллекции мальчика, а Витя — радиоуправляемую грузовую машину. Мама ребят поблагодарила главу региона за внимание к детям и исполнение их желаний под Новый год.

Также губернатор поздравил с Новым годом семилетнюю Милану, также участницу акции «Ёлка желаний». Девочка очень любит танцевать и занимается в центре духовно-эстетического развития «Созвездие», а также изучает английский язык. Милана получила от губернатора в подарок новый планшет, с помощью которого она сможет изучать иностранный язык и творчески развиваться. Девочка подарила главе региона свой рисунок.

Всего в рамках акции «Ёлка желаний», участие в которой принял губернатор Игорь Руденя, было принято 38 писем от юных жителей Тверской области. Большинство подарков уже вручены ребятам, мечты остальных участников акции будут исполнены в течение новогодних каникул.